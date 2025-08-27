以色列襲加沙醫院5記者死亡　軍方：行動旨在摧毀哈馬斯監視鏡頭

以色列軍隊8月25日攻擊加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital），導致至少20人死亡，當中包括5名外媒記者。以軍26日發書面聲明，指初步調查顯示，行動是要摧毀巴勤斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在醫院區域設置，用作監控以軍的攝影鏡頭。



路透社26日報道，以軍在聲明中稱，部隊當時確認醫院區域地區有哈馬斯放置的攝影監視設施，因此決定「採取行動」破壞鏡頭，以消除潛在威脅。

聲明指，自本輪以巴衝突爆發以來，哈馬斯一直利用納賽爾醫院等民用基礎設施進行情報收集活動，並從相關地方對以軍發動恐怖襲擊。

聲明引述以色列總參謀長指，以軍的活動完全針對軍事目標，在行動中擊斃6名敵軍，對有無辜平民受到傷害表示遺憾。總參謀長已下令進一步審查這次行動中的授權及決策程序。

以色列2025年8月25日襲擊加沙南部的納賽爾醫院，造成至少20人死亡，當中包括5名外媒記者。圖為5名遇害記者的照片。（Reuters）

一名以色列軍方發言人透露，他們可以確認，路透社和美聯社記者並非襲擊的目標。

這次襲擊中罹難的記者分別為路透社攝影記者Hussam al-Masri、半島電視台攝影記者Mohammed Salama、自由記者Moaz Abu Taha、為美聯社及其他傳媒供稿的記者Mariam Abu Daqa及記者Ahmed Abu Aziz。另一名路透社攝影師Hatem Khaled在襲擊中受傷。