以色列再爆反戰示威　要求政府推動加沙停火、促進人質獲釋｜多圖

被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）扣押的以色列人質家屬8月26日發起示威行動，要求政府立即採取措施，推動達成加沙停火協議，促進仍被扣押的50名人質獲釋。另外，以色列軍方同日就空襲加沙納賽爾醫院（Nasser Hospital）導致5名外媒記者死亡釋出初步調查報告，稱當時軍方是為了打擊哈馬斯架設的攝影裝置。



《以色列時報》26日報道，「人質和失蹤者家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）上午6時29分宣布示威行動開始。

大量示威者從週二凌晨開始走上街頭示威，部份示威者於早上7時左右封鎖了全國幾個主要高速公路，又在路上點燃輪胎，導致交通一度中斷。全國多處於下午2時持續舉行示威和遊行，最終晚上在特拉維夫（Tel Aviv）舉行大規模集會。

隨着夜幕降臨，示威者陸續在被稱為「人質廣場」的地方集會，示威主辦方稱當日總共有35萬人參加示威活動。其中一名主辦者上台發言時反諷政府，稱這場示威才是「最道德、最人道主義的鬥爭」，並呼籲示威者繼續走上街頭向政府施壓。

以色列襲納賽爾醫院 軍方初步調查報告出爐

路透社報道，以色列軍方同日發聲明，公開有關空襲納賽爾醫院的調查報告。以軍稱部隊當時確認相關地區有哈馬斯放置的攝影設施，因此軍方決定「採取行動」，破壞和拆除攝影機來消除威脅。

聲明提到，以色列總參謀長已下令進一步審查這次行動中的要點，包括攻擊前的授權程序，尤其是批准用於攻擊的彈藥和授權時間，以及將審查行動當下的決策過程。

聲明指，以軍的活動完全針對軍事目標，並在行動中擊斃6名敵軍；一名以色列軍方發言人透露，遇害的5名記者並不是目標之一。