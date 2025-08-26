以軍空襲加沙南部醫院釀20死包括5名記者　古特雷斯譴責攻擊

以色列軍隊8月25日攻擊加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital），引發國際譴責。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）同日發表聲明，強烈譴責以色列軍隊當天襲擊位於加沙南部汗尤尼斯市的納賽爾醫院，呼籲對這一事件盡快展開公正調查。他還再次呼籲，立即在加沙實現永久停火、人道援助無障礙準入，以及立即無條件釋放被扣押人員。



古特雷斯：凸顯醫務人員及記者面臨極端風險

據指出，以軍當天先是轟炸納賽爾醫院，接著攻擊前來救援的醫務人員，共造成包括5名記者在內至少20人死亡，另有數十人受傷。以色列國防軍證實，當天攻擊納賽爾醫院所在地區，稱對任何無關人員傷亡表示遺憾，強調以軍並不以記者為目標，又指以軍總參謀長已指示盡快展開調查。

古特雷斯發聲明稱，遇害者除一般平民，還包括醫護人員和媒體記者，指慘劇凸顯醫護人員和記者在這場野蠻衝突中面臨極度風險。古特雷斯重申，包括醫護人員和記者在內的平民必須受到尊重和保護，醫護人員和記者必須能夠按照國際人道法，在不受干涉、威脅和傷害的情況下履行他們的職責。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以方對此宗悲劇「深表遺憾」，稱軍方正對此事展開徹底調查，重申以方目標是哈馬斯，並把所有人質帶回家。

路透社攝影記者在內5記者死亡

半島電視台和路透社指，此次襲擊中罹難的記者分別為路透社攝影記者Hussam al-Masri、半島電視台攝影記者Mohammed Salama、自由記者Moaz Abu Taha、為美聯社及其他傳媒供稿的記者Mariam Abu Daqa及記者Ahmed Abu Aziz。另一名路透社攝影師Hatem Khaled在襲擊中受傷。