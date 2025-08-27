貝森特：關稅收入每年或超過5000億美元　 遠高於先前估算

美國財長貝森特（Scott Bessent）8月26日表示，總統特朗普（Donald Trump）實施關稅政策所帶來的收入，每年或超過5,000億美元（約3.9萬億港元）。其中，今年7月至8月的關稅收入大幅增長，貝森特亦認為9月的收入增幅可能更大。



路透社報道，貝森特在周二的白宮內閣會議上表示，他先前估算的3,000億美元（約2.3萬億港元）的年度關稅收入過於保守。

貝森特說，「我認為我們的關稅收入可能遠超過5000億美元，甚至可能接近1萬億美元（約7.8萬億港元）。本屆政府已經顯著削減預算赤字。」

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。圖為美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和美國副總統萬斯（JD Vance ）出席。（Reuters）

貝森特亦指，美國國會預算辦公室上周已上調關稅措施帶來的聯邦收入預估，預測未來10年聯邦赤字將減少4萬億美元（約31.1萬億港元）， 「我預計這個數字還會繼續上升」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，希望參議院能夠在9月聯儲局議息會議前，批准現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）填補臨時理事空缺。(Reuters)

特朗普的關稅措施使得美國今年7月關稅收入，較去年同期增加近210億美元（約1,635億港元）。美國財政部周一的報告稱，截至8月22日，美國政府8月累計徵收的關稅和消費稅總額已達296億美元（約2,304億港元）。