美國副財長福爾肯德傳與貝森特不和 上任不足5個月閃電離職
撰文：莊勁菲
美國財政部8月22日表示，副部長（Michael Faulkender）即將離職。而他上任至今僅僅不到5個月，白宮沒有透露他離任的原因。但據路透社23日引述消息人士報道，福爾肯德最近和財長貝森特（Scott Bessent）起衝突。
自8月起，已有兩位經參議院批准任命的美國官員離職。此前，美國國稅局（IRS）局長比利·朗（Billy Long）上任不到2個月就離職。他8月9日在社交平台上表示，自己將被任命為美國駐冰島大使。
財政部長貝森特在一份聲明中表示：「自今年1月以來，他（福爾肯德）在監督美國財政部運營和執行特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）大膽的經濟議程方面發揮了關鍵作用。他的重要工作支持了具有歷史意義的《大而美法案》（One Big, Beautiful Bill）和《天才法案》（GENIUS Act）的通過，以及對我們對手的製裁。」但他沒有透露福爾肯德離職的原因。
知情人士稱，福爾肯德曾與特朗普一起公開抨擊聯儲局主席鮑威爾（Gerome Powell）沒有更快地降息，並大力宣揚政府的經濟政策，但最近與貝森特發生了衝突。
此前，福爾肯德曾在特朗普第一任期內擔任財政部經濟政策助理部長，隨後卸任，並到馬里蘭大學（University of Maryland）商學院擔任金融學教授。直到去年12月獲特朗普提名財政部副部長，3月26日獲得參議院批准。
