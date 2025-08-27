李在明轉抵費城視察當地韓企船廠　出席美國訓練艦命名儀式

韓國總統李在明繼續訪問美國行程，周二（26日）視察韓國韓華集團旗下位於費城的造船廠，並出席美國國家安全多任務船（NSMV）「緬因州」號的命名儀式。



韓聯社報道，李在明在命名儀式上發表講話表示，韓國造船業將為加強美國海洋安全、重振美國造船業做出貢獻，作為美國同盟國的總統，就此感到十分高興。

李在明相信，韓美造船合作項目「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again，MASGA）能帶來韓美造船業共同發展的雙贏成果，擁有72年歷史的韓美同盟將通過費城造船廠開啟「未來型全面戰略同盟」的新篇章，覆蓋面將擴大到安全、經濟和技術領域。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

報道還引述分析指，李在明周一與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行首腦會談，次日就訪問費城造船廠，全面彰顯加深韓美造船合作的意志。