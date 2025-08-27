李在明轉抵費城視察當地韓企船廠 出席美國訓練艦命名儀式
撰文：洪怡霖
出版：更新：
韓國總統李在明繼續訪問美國行程，周二（26日）視察韓國韓華集團旗下位於費城的造船廠，並出席美國國家安全多任務船（NSMV）「緬因州」號的命名儀式。
韓聯社報道，李在明在命名儀式上發表講話表示，韓國造船業將為加強美國海洋安全、重振美國造船業做出貢獻，作為美國同盟國的總統，就此感到十分高興。
李在明相信，韓美造船合作項目「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again，MASGA）能帶來韓美造船業共同發展的雙贏成果，擁有72年歷史的韓美同盟將通過費城造船廠開啟「未來型全面戰略同盟」的新篇章，覆蓋面將擴大到安全、經濟和技術領域。
報道還引述分析指，李在明周一與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行首腦會談，次日就訪問費城造船廠，全面彰顯加深韓美造船合作的意志。
李在明見特朗普：不用「捐褲浪」 沒有事情就是好事情李在明晤特朗普後 大韓航空宣布訂購103架波音飛機特朗普看中墨水筆獲李在明割愛 以這個東西回禮.....美韓峰會 | 李在明「高帽攻勢」奏效 獲特朗普邀「結伴訪華」