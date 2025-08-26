特朗普看中墨水筆獲李在明割愛　以這個東西回禮.....

韓國總統李在明訪問美國期間，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看上李在明用來簽名的一支韓國製造墨水筆，李在明順勢把筆送給特朗普。



李在明周一（25日）抵達美國白宮西翼，在特朗普的陪同下簽署留言簿。他使用一支筆桿略顯粗厚、帶有棕色光澤的鋼筆書寫留言後，特朗普稱讚道：「這是一支好筆。」

特朗普之後拿起李在明放在留言簿旁的鋼筆，稱讚鋼筆「不錯」，稱自己很喜歡它，追問道：「這是你的筆嗎？要帶回去嗎？」

李在明笑着回應特朗普，雙手抬起做出「請收下」的手勢，他還補充稱，這支筆對特朗普那種非常獨特、難度很高的簽名會很有用。

除了即席割愛的名筆，李在明更準備了一艘金龜船擺設給特朗普作禮物。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

特朗普接受贈禮後表示，在李在明離開之前，他也會準備一份禮物相贈。韓聯社之後報道透露，特朗普向李在明贈送了一枚白宮紀念章，以及有其簽名的「MAGA」帽子和午餐菜單。