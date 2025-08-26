美韓峰會 | 李在明「高帽攻勢」奏效　獲特朗普邀「結伴訪華」

韓國總統李在明8月25日抵達白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。特朗普在會談前幾小時在社交平台Truth Social發文抨擊韓國政局，質疑韓國正在發生「清洗或革命」，甚至放話不會在韓國做生意，言論讓韓方代表團感到不安。

然而，當兩國領導人在白宮橢圓辦公室會面後，在李在明一連串「討好攻勢」下，特朗普對韓態度發生180度大轉變，稱總統李在明「是個非常好的人，非常優秀的韓國代表。」韓方則成功的避免了會前擔心會出現的「澤連斯基時刻」。



李在明在此次美韓峰會前顯然做了充分的準備。在與特朗普會面前，李在明就曾表示他已拜讀特朗普的著作《特朗普：交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal）。

做足功課：鑽研著作及興趣

李在明的開場白亦清楚地表明，他研究過特朗普熟悉且感興趣的話題：高爾夫、特朗普大樓、橢圓形辦公室的金色裝飾、讓美國再次偉大（MAGA）、股市、以及扮演和平締造者的角色。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

推動朝鮮半島和平「唯一之人」

會面時，李在明先是對白宮橢圓形辦公室「明亮美麗」的新面貌讚歎不已，後又表示支持特朗普與朝鮮領導人金正恩接觸，亦稱特朗普是唯一可以推動朝鮮半島和平的人。

「我希望您能給世界上唯一分裂的國家——朝鮮半島，帶來和平，這樣您就能與金正恩會面，並在朝鮮建『特朗普世界大廈』（Trump World Tower），這樣我就能在那裏打高爾夫球，您也能真正扮演一個具有世界歷史意義的和平締造者角色。」

李在明亦稱：「唯一可以推動朝鮮半島和平的人就是您，總統先生（特朗普），如果你成為和平締造者，我將會與您一同成為和平締造者並協助您。」

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

「我們可乘同一架飛機訪華」

期間，面對鳳凰記者關於訪華計劃的提問，雙方甚至開起玩笑。特朗普當場半開玩笑地邀請李在明一同訪華，稱「如果你想一起去，我們可以共乘一架飛機。這樣可以節省能源，保護臭氧層。」李在明則順勢回應，「我願意跟你一起去。」

在李在明的討好攻勢下，特朗普顯然對韓國的態度顯然有所轉變，解釋說自己在Truth Social稍早前的發文是因為聽說韓國教堂遭到突襲，稱可能是個誤會。而當有記者問他美國是否會從韓國撤軍時，特朗普則沒有公開討論這個有爭議的問題，稱「因為我們（美韓）是朋友」。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與韓國總統李在明會面。（Reuters）

顏面保住 結局未知

李在明對特朗普的奉承當然有自己的盤算。一方面，前車之鑑：歐盟、日本等在關稅戰及軍費問題上，特朗普對盟友不留情面、重重施壓。「服軟」所帶來的融洽氛圍，也淡化了棘手的貿易和國防問題，避免發生激烈衝突。就目前看來，特朗普對於韓國「大禮包」頗為滿意的，包括及造船業投資合作，乃至大韓航空宣布逾百架波音訂單等。

另一方面，特朗普對朝鮮金正恩政府抱親切態度，李在明希望特朗普與朝鮮緩和緊張關係，保障韓國安全及半島局勢穩定。若果美朝關係解凍，韓國不會被排除在美朝協議談判之外，因此強調特朗普「和平締造者」的角色。

避免了「澤連斯基時刻」（指澤連斯基首次與特朗普不歡而散的白宮會晤），沒有出現歐盟領袖「一對八晉見」的畫面，也沒有像石破茂般被稱「日本先生」的尷尬，作為李在明的首個總統外交之行（日美），已算是受到較有體面對待，功德圓滿。

不過，這並不代表韓國已實現對美政策目標，包括請求美國修訂《韓美原子能協定》、降低關稅等。特朗普在會面期間，指出駐韓美軍基地為韓方以租賃提供，美方斥巨資建設，韓方亦有貢獻，暗示希望韓方轉讓基地地皮，如此曖昧不明的喊話也難免令韓方如坐針氈。

特朗普亦表示對韓15%關稅或保持不變。正如特朗普說，「我聽說他們想重新談判協議，但沒關係，我不介意。這並不意味着他們會得到任何東西，我不介意。」