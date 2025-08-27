馬克龍：佔領加沙永遠不會給以色列帶來勝利

法媒周二（26日）刊登法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一封回信。馬克龍在信中指出，佔領加沙地帶、強迫巴勒斯坦人流離失所，永遠不會給以色列帶來勝利。



新華社引述法國《世界報》指，內塔尼亞胡17日致信馬克龍，表達對「法國反猶太主義抬頭」的擔憂。馬克龍在回信中說，鑑於內塔尼亞胡在他收到信之前就公開信件內容，出於對等原則，他也選擇將回信同時在媒體上公布。

馬克龍表示，法國一直積極打擊反猶行為，但內塔尼亞胡卻在信中指責法國「不作為」，這種指責令人無法接受，是對整個法國的「冒犯」。

2025年8月20日，以色列空襲加沙城（Gaza City）後，當地巴勒斯坦民眾看着濃煙緩緩升起。（Reuters）

就以色列決定啟動新一輪攻勢以「最終重新佔領加沙地帶」，馬克龍表示，佔領加沙地帶，強迫巴勒斯坦人流離失所、忍飢挨餓，散布充滿仇恨的言論，吞併約旦河西岸，這些永遠不會給以色列帶來勝利，「相反，這些行為只會加劇你們國家的孤立，助長那些以此為藉口進行反猶活動的人，並危及世界各地的猶太社群。」

馬克龍呼籲以色列停止在加沙地帶發動「致命和非法的長期戰爭」，「因為這將使你們的國家蒙受恥辱，使你們的人民陷入困境」。他還呼籲以色列停止在約旦河西岸「非法和毫無理由」地擴建定居點。

他重申法國將承認巴勒斯坦國的決心，「實現持久和平需要建立一個主權的巴勒斯坦國，該國承認以色列及其安全權利，實現非軍事化，並與以色列和平共處。」