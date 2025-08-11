以軍擴大加沙城攻勢 馬克龍斥將引發「前所未有的災難」
撰文：官祿倡
以色列安全內閣早前批准計畫控制加沙城並在當地擴大攻勢，引起各國反對。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）11日譴責以色列，稱此舉預示着「前所未有的災難」，並引發「無休止的戰爭（never-ending war）」。
馬克龍今次通過總統辦公室向傳媒表示，以色列今次加沙行動升級，預示前所未有的嚴重災難即將發生，他提議應在聯合國授權下建立國際聯盟以穩定局勢，還強調倘實施「以色列人質和加沙人民將繼續成為這一戰略的主要受害者」。
繼以色列安全內閣通過控制加沙的計劃後，以軍已加大對加沙攻勢。路透社引述目擊者指，以軍周一轟炸加沙城以東三個地區，令當地巴人不得不繼續向西遷徙。
加沙5名半島電視台記者則在前一日遭以色列襲擊身亡，另一名巴人獨立記者Mohammed Al-Khaldi周一被證實傷重不治。
