美國破獲創紀錄毒品走私案 沒收逾3.4萬公斤毒品拘34人
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國海岸防衛隊表示，8月25日在東部海岸一些船隻上繳獲3.45萬公斤毒品，創下歷來單宗走私最大紀錄。破獲毒品包括約2.8萬公斤可卡因和約6,500公斤大麻，總價值估計為4.73億美元（約36.8億港元）。當局拘留34名疑犯，美國海軍形容這些毒品「足以導致全佛羅里達州的人死亡」。
海岸防衛隊在一份聲明表示，與國防部合作展開緝毒行動，在加勒比海域附近抓獲19艘運毒船，並已拘留34名涉嫌販毒的疑犯。快艇「漢密爾頓號」（Hamilton）在佛州邁阿密（Miami）以北的勞德代爾堡（Fort Lauderdale）一處港口卸下毒品。
美國海軍少將Adam Chamie在聲明中表示，這些毒品「足以導致佛羅里達州的全部人口死，凸顯了跨國販毒對美國構成的巨大威脅」。
美媒報道分析，這些毒品如果流入街頭，將相當於2,300萬份致命劑量的可卡因。
