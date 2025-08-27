德國加拿大簽協議　加強關鍵原材料領域合作

德國和加拿大簽署協議，旨在加強關鍵原材料領域的合作，以減少對中國的嚴重依賴。



德國總理默茨（Friedrich Merz）星期二（8月26日）在柏林與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席新聞發布會時說，「這是朝着加強兩國經濟、增強其安全性邁出的積極一步。」

法媒引述卡尼說，全球貿易波動、烏克蘭戰爭、新冠疫情等一系列因素，都暴露了關鍵礦產供應鏈的脆弱性。他說：「加拿大可以在加速德國和歐洲經濟多元化方面發揮作用。」

自今年北京方面對部份關鍵稀土實施出口限制以來，中國在全球稀土供應領域的主導地位一直備受關注，引發全球企業擔憂。

稀土元素蘊藏量豐富，但開採難度極大，廣泛應用於電動車電池、風力渦輪機和電腦硬盤的生產。

德國希望加拿大能成為稀土以及鋰（lithium）、石墨（graphite）、鈷（cobalt）和鎳（nickel）等其他材料的替代來源。

德國經濟部長賴歇對該協議表示讚賞，並指出「可靠的供應鏈對兩國企業都至關重要」。

德國總理默茨（Friedrich Merz）星期二（8月26日）在柏林與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席新聞發布會。（Reuters）

包括銅生產商奧魯比斯（Aurubis）在內的三家德國公司也宣布與加拿大公司簽署諒解備忘錄，這些公司從事原材料的開採和加工。

賴歇與加拿大經濟部長霍奇森​​簽署了兩國的合作協議。霍奇森說，他希望該協議能夠確保「德國製造商能夠信賴加拿大供應商，並且加拿大生產商能夠進入全球市場」。

中國的出口限制對德國工業的衝擊比許多其他國家更大。

7月下旬，歐盟表示已與中國就減少它對歐盟稀土出口限制的機制達成協議。

目前從中國採購的其他材料對德國企業也至關重要。例如，隨着德國日益轉向電動車，鋰對於德國旗艦汽車行業至關重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

