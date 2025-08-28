貝森特：特朗普政府無意入股Nvidia　惟不排除入股造船等行業

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月27日表示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府不會考慮收購晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）的股份，但不排除會入股造船等行業。



貝森特27日接受霍士商業頻道（Fox Business）的節目採訪時，被問到政府目前是否有計劃入股更多半導體公司。他表示，不認為英偉達需要財政支持，所以政府入股該公司目前不在考慮範圍之內。

圖為2025年8月25日拍攝的插圖，顯示NVIDIA標誌和電腦主機板。（Reuters）

貝森特其後補充指：「但我們是否會重塑（入股）其他行業，比如造船業？當然可能會有類似的事情，這些都是我們必須在美國實現自給自足的關鍵行業。」

然而，他卻向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）此前稱政府研究入股國防承包商的立場「潑冷水」。

2025年4月23日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區舉行、由國際金融協會（IIF）主辦的活動上發表講話。（Retuers）

貝森特指出，他不肯定政府是否有入股軍工企業的需要，他們將觀察相關企業是否有履行其使命，為美國軍方提供充足且及時的交付。