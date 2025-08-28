明尼蘇達校園槍擊20死傷　兇手身份曝光彈匣上寫「殺死特朗普」

明尼蘇達州一間天主教學校8月27日早上發生槍擊案，事件導致3死17傷，死者包括兩名分別8歲及10歲的學童，以及事後吞槍自殺的槍手。明尼阿波利斯警方確認疑兇身份，她是23歲的韋斯特曼（Robin Westman），2017年從該校畢業。從她在網上上傳的影片可見，她仰慕不少惡名昭彰的槍擊案兇徒。韋斯特曼更在一把步槍的彈匣上寫有：「殺死特朗普」（Kill Donald Trump）的文字。



據美媒報道，調查人員正努力查明槍手向一座學校教堂開槍的動機。槍擊案已造成兩名兒童死亡，17人受傷。事發當時，他們正在慶祝天主教學校開學第一週。

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）確認，疑兇是韋斯特曼，她在事後吞槍自殺。根據學校年鑑照片，韋斯特曼現年23歲，2017年畢業於該天主教學校的小學。

據報道，韋斯特曼曾在網上發表的「宣言」（manifesto）。奧哈拉在新聞發布會上表示，槍手發布了一份「宣言」，計劃在YouTube上發布。

在影片中，兩段影片的標題都以韋斯特曼的全名命名，可以見到錄製影片的人正翻閱一本手寫的筆記本，並在床上展示一個帶有耶穌畫像的射擊靶，以及擺放的槍支、彈匣和彈藥，其中一把彈匣上寫有「殺死特朗普」的字樣。

此外，影片中展示的槍械雜誌列出六名臭名遠播的大規模槍擊案兇手的名字，其中包括Adam Lanza。韋斯特曼寫道，他對蘭札「深深着迷」。 2012年，Lanza在康涅狄格州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍殺26人，其中包括20名兒童。

2025年8月27日，明尼蘇達州執法部門消息人士確認，韋斯特曼（Robin Westman）是明尼阿波利斯天主教學校教堂槍擊案的疑兇。韋斯特曼犯案前在YouTube上傳影片，可以看見事發天主教教堂的內部布局。（Reuters）

影片中出現的筆記本中有一張學校教堂內部的圖表，看起來與天使報喜教堂的布局相符。

法庭文件顯示，2019年，疑兇的母親申請將他的名字從羅伯特·保羅·韋斯特曼（Robert Paul Westman）合法更改為羅賓·M·韋斯特曼（Robin M. Westman）。 2020年1月，一位批准該申請的法官寫道，嫌疑人「認為自己是女性，並希望她的名字能反映這一身份」。

州法院記錄顯示，韋斯特曼並沒有犯罪記錄，但在2021年有一些交通罰單。