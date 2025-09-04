中國閲兵｜毫不掩飾的實力呈現　中國肌肉不止亮給美日看

中國於9月3日抗戰勝利80周年之際隆重進行抗戰大閲兵，這是赤裸裸的武力彰顯，是毫不掩蓋的實力呈現。

中國以往也進行抗戰勝利紀念，但2015年之前從未進行大閲兵。從2015年到2025年，中國用十年一次的大閲兵來進行抗戰紀念，是不同尋常的。

閲兵就是秀肌肉。

受閲武器裝備以新型四代裝備為主體，如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示解放軍體系作戰能力；遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閲，如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力；集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示解放軍強大的戰略威懾實力。

中國閲兵：2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會開始前，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平同外方領導人等共同前往天安門城樓。（新華社）

在中國國家主席習近平主政之前中國官方奉行的是韜光養晦策略。從鄧小平到江澤民、胡錦濤，中國歷任政府都視之為圭臬。但是從習近平2013年擔任國家主席之後，中國外交開始強調積極有為、主動有為、奮發有為。

中國已經是房間裏的大象。中國必須正確展現自己的鋒芒。大閲兵這樣主動展示實力的動作就是這樣的背景下推出的。大閲兵是中國試圖有為的一環。

那中國希望通過閲兵達到何種目的呢？中國的肌肉是給誰看的？

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閲兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

抗日戰爭是中國過去一百多年來贏得的非常重要的勝利。歐洲戰場每年都會隆重紀念二戰勝利，已經形成了慣例。但是中國作為東方戰場的主要勝利者，2015年之前很少大規模紀念勝利。

和西方戰場對戰敗者進行了徹底的清算不同，東方戰場對當時的戰敗國日本沒有進行徹底的清算。當年美國出於應對蘇聯的考量，對日本網開一面，日本的戰爭罪行清算並不徹底。美國的主導讓中國作為東方戰場最大貢獻者勝利者，中國作為最大戰場牽制日本軍力的角色弱化了。對於中國勝利者身份的認知和認定並不具有非常廣泛的國際普及度。

中國如今大張旗鼓紀念抗戰勝利，是為了提醒各方——中國是勝利者。中國是抗擊日本主力的歷史性貢獻不容忽視，也不容磨滅。

1945年9月9日日本曾在南京鄭重向中國遞交投降書，1945年9月2日日本在停泊於東京灣的美國軍艦上向中美英蘇盟軍代表遞交投降書時，中國軍事將領就在現場。中國在80年前就是和美英蘇並肩的大國，不是隨隨便便可以對待的小國。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是觀禮嘉賓在天安門城樓上敬禮。（新華社）

中國執着於還原歷史，是對歷史修正主義者的回擊。今天中國隆重紀念這一歷史性事件，是為了向國際社會表明，中國的大國地位從來不是竊取的 ，從來不是從美國人手中搶來的，中國人的大國地位是用槍桿子打出來的。

中國試圖表明，作為二戰的勝利者，中國是堅決捍衛二戰戰後秩序的，並不是要否定戰後秩序、挑戰戰後秩序的異類。中國沒有挑戰誰主導的國際秩序，中國本來就是戰後秩序的締造者。

更為重要的是，中國在非常困難的時期，堅持14年抗戰直到勝利，中華民族的韌性、中華民族的不屈精神，是值得銘記的。曾經中國能夠贏得抗擊日本侵略的勝利，今天同樣能應對一切的壓力和挑戰。

九三閲兵：2025年9月3日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩抵達北京人民大會堂，參加抗日戰爭勝利80周年午宴。( Reuters)

9月3日的北京高朋滿座，9月3日的天安門鐵流滾滾。中國用威武雄壯敘說的是中國已經從一個慘勝的大國，變成了真正強大的勝利者。

中國的武力是給挑戰中國勝利者地位的人們看的，是給還未正視中國勝利者地位的國家看的。中國會用自己的方式做出勝利者該做的選擇。

是否主導對日本進行戰後二次清算，是否按照中國的意願重塑圍繞東方戰場的戰後秩序，這些中國沒有明說。但是可以明確的是強大起來的中國很難束縛於他國強加給中國的條條框框。