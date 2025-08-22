美國務院：正審視逾5500萬名持簽證外國人紀錄　以確定有否違規

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 重返白宮以來，其政府致力驅逐非法移民，以及審查包括留學生在內的持簽證外國人。 美國媒體報道，美國國務院8月21日表示，正在審查 5500 多萬名持有有效美國簽證的外國人的記錄，以確定有否違反可被吊銷簽證，又被或驅逐出境的移民規定。



2025年7月1日，美國佛羅里達州奧喬皮（Ochopee），美國總統特朗普（Donald Trump）到訪被稱為「鱷魚惡魔島」的臨時移民拘留中心。（Reuters）

美聯社報道，該部門以書面回覆提問時稱，所有簽證持有人都要接受「持續審查」，以確保沒有人在不具資格的情況下獲得簽證。當局一旦發現違規資訊，當事人的簽證將被吊銷。如果該簽證持有人身在美國，將有可能被驅逐出境。

國務院進一步說明，正審查的「不合資格」指標包括：逾期居留、涉及犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動，又或向恐怖組織提供支援。

該部門強調，作為審查程序，將會審視所有可用信息，包括執法或移民記錄，以及任何在簽證簽發後，當局發現可能不符合資格的資訊。 美聯社的報道指出，國務院的最新措辭表明，持續的審查範圍更加廣泛，意味原本持有簽證的外國人，有可能突然被撤銷許可。