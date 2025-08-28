日本高官突取消赴美磋商關稅行程　日媒：事務層級需協調一些問題

原計劃在8月28日赴美舉行關稅磋商的日本經濟再生擔當相赤澤亮正，在當日取消訪美行程。日本內閣官房長官林芳正在當日舉行的記者會上解釋，指「發現有應該進行工作討論的事項，決定繼續磋商」，而財務官三村淳等事務層面的官員在當日啟程前往美國。



赤澤亮正出發前突取消行程，日本放送協會（NHK）引述政府相關人士解釋稱，這是因為在部長級官員會談前，需要在事務層級協調一些問題。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

日本與美國在上月達成關稅協議，不過共同網報道，在社交平台宣布此事的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遲遲未簽署相關行政命令以落實協議。

報道引述消息人士分析，特朗普政府在關稅一事上仍存在不確定性，因「不能在不知道特朗普什麼時候能發出命令的情況下訪美並空手而歸」。日本放送協會（NHK）報道指，政府計劃繼續與美方進行協調，敦促美方盡快發布命令，以降低汽車關稅。

圖為日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正（左）與美國商務部長盧特尼克（右）（Reuters）

根據赤澤亮正行程，赴美行程還包括與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等官員商討關稅協議中，事關日本投資美國5500億美元的投資框架。

報道指，日本政府為配合原訂赤澤亮正赴美的計劃，暗中要求美國發出減輕「對等關稅」措施與下調汽車關稅稅率的行政命令，不過未能成事。