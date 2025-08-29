英法德啟動恢復聯合國制裁伊朗程序　伊外長譴責：將作出適當回應

英國、法國和德國8月28日通報，它們已啟動恢復聯合國對伊朗制裁的程序。此舉將允許相關國在發現伊朗違反核協議後，於30天內恢復對伊方制裁。對此，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）同日譴責三國，並揚言將對作出適當回應。



路透社及半島電視台（Al Jazeera）28日報道，英法德三國外長當日在致函聯合國安理會，指控伊朗屢次故意停止履行其對《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱：伊朗核協議）的承諾。

2025年4月18日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

他們表示，伊朗違規行為包括累積高濃縮鈾庫存，並指這一行動缺乏任何可信的民用理由，但補充指，他們仍然致力於達成外交解決方案。

據2015年達成的伊朗核協議，伊方同意削減其核計劃，以換取國際社會解除對其經濟的制裁；作為協議的一部份，「快速恢復制裁」機制（Snapback-Mechanism）允許相關國在發現伊朗違反協議時，於30天內迅速重新實施制裁。

這張拍攝於2022年9月8日的設計圖片中，可以看到原子符號和伊朗國旗。（Reuters）

對此，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）對三國的舉動表示歡迎，並指美方仍願意與伊朗直接接觸，以推動和平、持久解決伊朗核問題。

阿拉格齊則譴責三國決定，稱重啟制裁程序的決定不合理、非法且缺乏任何法律依據，強調伊朗將做出適當回應以保護其國家權益。他補充指，希望歐洲國家在未來幾天適當糾正這一「錯誤舉動」。