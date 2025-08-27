美國特使：擬本週與烏克蘭團隊會面　冀今年解決俄烏以巴伊朗問題

美國中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）8月26日在白宮會議上表示，本週將就俄烏戰爭、伊朗以及以巴衝突舉行會議，還指將同烏克蘭團隊在紐約會面，希望「在今年底前解決這些問題。」



威特科夫在霍士新聞（Fox News）一檔節目中指出，他將在本週與烏克蘭團隊在紐約會面，以便繼續斡旋俄烏和平，強調基輔正考慮莫斯科提出的一項涉及俄佔頓涅茨克的停火協議條款，但牽涉的不單只是領土問題，還有更多複雜因素，不看好烏方會接受，但強調最終決定權在烏方。

威特科夫還指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加峰會上，明確表示希望結束衝突，美方「每日都有與俄方通話」，他個人認為需要俄烏領導人舉行峰會，並且特朗普參與其中，才能真正達成協議。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭談判。（Reuters）

在中東方面，威特科夫就表示美國目前正就「多項條款」加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）進行談判，這協議由特朗普在他的首個任期提出，並成功斡旋以色列與阿聯酋等阿拉伯國家關係正常化。