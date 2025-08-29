美國今起取消小額包裹關稅豁免　美媒：低收入消費者將成大輸家

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前簽署行政命令，將於當地時間8月29日凌晨12時01分（香港時間29日中午12時01分）起取消小額包裹關稅豁免待遇。美媒引述經濟學家和貿易專家指，此舉會導致不少網購廉價商品價格大幅上漲，對美國低收入消費者尤其不利。



美媒CNBC於28日報道，跨境物流公司FlavorCloud行政總裁沙拉德（Rathna Sharad）認為，小額包裹關稅豁免遭取消將直接影響大量消費品，對美國消費者來說是一個巨大的變化。

隨着電子商務興起，價值800美元（約6,235港元）或以下、被歸類為小額包裹的貨物數量也隨之增加。據美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的數據， 美國2024年收到約14億件小額包裹貨物，相關貨件的平均價格約為48美元。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

據FlavorCloud本月15日釋出的數據，倘落實取消小額包裹關稅豁免，美國從中國進口的拖鞋將從30美元上升至約45美元，漲幅達51%；來自加拿大的營養補充品售價將從37美元上漲至約60美元，漲幅約60%。

另外，除了一般美國消費者外，低收入消費者將受到最大的損失。加州大學洛杉磯分校教授Pablo Fajgelbaum和耶魯大學教授Amit Khandelwal形容，小額包裹關稅豁免是一種有利於窮人的貿易政策。

據2人於2月進行的研究顯示，大多數從小額包裹關稅豁免獲益的人都是生活拮据、擔心價格的低收入民眾，如今取消豁免將對他的造成不成比例的傷害。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

隨着豁免即將屆滿，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）28日再次為政策辦護，稱這舉動填補了非法麻醉藥和其他危險違禁物品藉此流入美國的漏洞，挽救數千名美國人的生命，並為美國每年增加高達100億美元的關稅收入。