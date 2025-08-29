黃仁勳：需時說服特朗普政府　讓其出售Blackwell晶片予中國

英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳8月28日表示，需要時間與白宮進行溝通，說服其允許英偉達向中國出售下一代先進顯示卡（GPU）晶片的較慢版本。



在接受霍士商業新聞網「The Claman Countdown」節目採訪時，當被問到與白宮就向中國出售Blackwell晶片的談判時，黃仁勳承認談判已經開始。

黃仁勳坦承：「談判需要一段時間，但特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）明白，讓世界各國在美國技術包上打造人工智能產品有助美國贏得AI領域的競賽。」

2025年4月30日，英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。（Reuters）

8月較早時候，特朗普曾暗示他可能會允許英偉達在中國出售一款較慢版本的晶片，並指其性能將比正常版本低30%至50%。

路透社5月曾報道，英偉達正為中國準備一款新晶片，該晶片是其最新最先進的Blackwell晶片的改版，但成本要低得多。

儘管英偉達已與特朗普達成協議，以H20晶片在中國銷售額的15%換取出口許可證，但英偉達仍將中國的潛在銷售額排除在本季度的預測之外。黃仁勳表示，該公司目前還沒有來自中國的H20晶片訂單。

當被問到如果特朗普要求英偉達上繳出售Blackwell晶片予中國15%的銷售額，黃仁勳表示他對此持開放態度。

2025年7月23日，美國華盛頓，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席「贏得人工智能競賽」（Winning the AI Race）峰會，在美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）發表演說時豎起拇指。（Reuters）

黃仁勳指：「我不知道這算不算被迫答應，但最終，如果我們能在中國銷售產品，這符合世界和我們國家的最佳利益，所以無論需要什麼條件，只要能獲得批准，讓我們能夠在中國銷售，我們都不介意。」

黃仁勳估計，中國的AI科技市場對英偉達來說價值500億美元（約3896億港元）。他依然希望英偉達能夠涉足這個龐大的市場。