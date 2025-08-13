Nvidia向中國售晶片15%收益上繳華府　白宮：模式或擴至其他公司

美國白宮周二（12日）證實就向中國出售晶片對人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）徵收15%出口稅後，稱這些協議模式未來或許會擴及至其他公司。



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）表示：「目前只涉及這兩間公司。未來可能會擴展到其他公司。」

萊維特還稱，特朗普政府仍在研究針對這兩間公司徵收15%出口稅的細節，「其合法性、具體操作細節仍在由商務部研究敲定，關於具體如何實施的問題，我建議您向他們諮詢更多詳情」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一證實，他已與英偉達達成協議，美國政府批准其針對中國市場特製的H20人工智能晶片的出口許可，作為交換，英偉達需將其收入的15%支付給美國政府。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在司法部長邦迪（Pam Bondi，右）和防長赫格塞思（Pete Hegseth，左）的陪同下，在白宮新聞發布室向媒體發表講話。（Reuters）

白宮證實，超微半導體（AMD）也獲得許可證批准，條件是將其在中國銷售額的一定比例支付給美國政府。

特朗普周一稱：「我說，『如果我要批准（許可證），你們就得向美國支付點費用，因為是我給你們放行的』」。

英偉達本周在一份聲明中表示：「我們遵守美國政府為我們在全球市場參與制定的規則」。

彭博社周二報道，中國政府最近幾週一直在鼓勵本土企業避免在任何政府或國家安全相關工作中使用英偉達的H20晶片。