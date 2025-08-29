英國性騷擾氾濫？　女警喬裝戶外跑友巡查　臥底30天18人被捕

英國媒體報道，舒梨郡（Surrey）警方近月派出女性便衣探員喬裝跑者，在戶外進行巡查任務，逮捕那些在女性外出運動時騷擾她們的男性，結果讓人大出意外，執勤一個月已逮捕18人。



據《衛報》報道，舒梨郡警方開展一項試點行動，在交通高峰時段部署身穿運動裝束女性警員，以揭示女性遭騷擾的頻率。該執法行動目前已逮捕18人，涉嫌騷擾、性侵和盜竊等罪行。

舒梨郡反暴力侵害婦女和女孩安全空間負責人維爾督察（Jon Vale）表示，一項調查發現，該郡某個地區近一半的女性跑者遇事後並沒有向警方報案。

參與臥底執法的警員海沃德分享箇中經歷：

他表示，對女性的「吹口哨」（catcalling）行為「太常見」了，下班後的女性警官和工作人員亦經歷過這種行為。雖然這不是一項具體的刑事犯罪，但眾所周知，吹口哨有時會升級為更嚴重的性犯罪。

據報道，這是一個為期一個月的試驗行動，參與者包括便衣警察，他們自願穿上運動服，慢跑穿過被認定為騷擾熱點的區域，附近的專業隊伍隨時準備在他們遭遇騷擾時進行幹預。

維爾督察又指，試驗的目的是阻嚇違法者：「我們的一名女警在上路10分鐘內就遇到車輛向其響咹，其後另一輛車減速、響咹並做出手勢，僅僅30秒後，這種情況就如此頻繁。」

維爾督察強調：「即使並非總是犯罪行為，減速、盯着看、大喊大叫的人也會對人們的日常生活造成巨大影響，並阻止女性進行像跑步這樣簡單的事情。我們必須問自己，這個人的行動會升級嗎？他們是性侵犯者嗎？我們希望儘早管理這種風險。」

參與臥底執法的警員海沃德（Abby Hayward）表示，她的經歷反映不少女性面對的日常現實。

海沃德指：「這種行為要么是更嚴重問題的前兆，要么就是無知，而且是可以糾正的。這就是我們為何要及早進行干預：阻止潛在的慣犯，或者幫助人們認識到他們所做的事情是錯誤的。」

這次創新的執法行動在網上遭到部份團體的質疑，言論自由聯盟（Free Speech Union）譴責這次執法行動，並表示：「英國正面臨嚴重犯罪激增的威脅。截至2025年3月的一年中，店鋪盜竊案上升20%，人身盜竊案上升15%，搶劫案超過7.8萬宗。」

「舒梨郡警方的應對措施是什麼？慢跑吧：一項覆蓋全郡的突擊行動，女警喬裝成慢跑者，在警車的尾隨下穿過公共場所，隨時準備突擊逮捕任何吹口哨或發表性暗示言論的人。」