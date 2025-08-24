英國多地爆反移民示威　法拉奇：倘上台將大規模遣返難民

英國各地8月23日爆發反移民示威活動，反對以酒店安置尋求庇護者。極右改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）同日受訪時表示，如果他在大選中勝選，將大規模驅逐乘坐小船穿越英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）偷走英國的難民。



英國廣播公司及《衛報》報道，反移民示威者23日在布里斯托（Bristol）、利物浦（Liverpool）、倫敦（London）等地聚集示威；與此同時，支持移民的民眾也在相關地方示威，對抗反移民示威者。

有超過400人在利物浦市中心參加了反移民示威，而數百名支持移民的示威者同樣在市中心示威對抗。當地有大批警察駐守，將對立的雙方隔開。

而布里斯托爾的反移民示威則一度發生衝突，數百名支持移民示威者阻擋反移民示威者遊行。全副武裝的騎警一度介入將雙方分隔， 並與示威者發生推撞。

法拉奇同日接受《泰晤士報》（The Times）採訪時表示，如果他上台，將引用國家緊急狀態來立法取代現有的人權法，以及讓英國退出《歐洲人權公約》，終止乘船偷渡英國難民尋求庇護的權利

他表示，自己會與主要非法移民來源國簽署遣返協議，重申相關行動的最終目的是將難民們「大規模驅逐出境」。他認為尋求庇護者已對英國造成龐大危機，引起當地民眾憤怒。

2025年5月2日，英國地方選舉，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）在威德尼斯的哈爾頓體育館，慶祝該黨贏得溫康及希士比選區（Runcorn and Helsby）的補選。（Reuters）

當被問及會否擔心尋求庇護者被送往人權記錄不佳的國家後會被殺害或遭受酷刑時，法拉奇指出自己這更擔心尋求庇護者對英國人的威脅。