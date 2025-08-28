蒼蠅「神助攻」推球進洞？　英國高球手比賽終奪700萬奬金｜有片

近期在美國馬里蘭州（Maryland）舉行的高爾夫BMW錦標賽（BMW Championship）上演神奇一幕。英國高爾夫選手費列活特（Tommy Fleetwood）在關鍵時刻將球打到洞口上方停住，這時一隻爬在球上的蒼蠅「神助攻」，幫助球最終落入洞內，引發網民熱議。而憑藉這記意外球，費列活特攀升至排行榜第四位，並獲得91萬美元（約709萬港元）的獎金。



外媒報道，當比賽進入關鍵時刻時，費列活特的推桿球停在洞口前。然而，出乎意料的是，僅僅幾秒後，球竟再次滾動，徑直落入球洞。

現場觀眾爆發雷鳴般的歡呼聲，費列活特本人也覺得難以置信。

從重播畫面可以發現，當時球上剛好飛過一隻蒼蠅，似乎給了高爾夫球一點推力。

英國高爾夫名將費列活特（Tommy Fleetwood）。（Reuters）

雖然無法確定這隻昆蟲是否真的觸到球，但這一瞬間則成為此次賽事最大焦點。