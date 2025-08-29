中國閱兵｜日本前首相鳩山由紀夫將出席 日官房長官：不知曉此事
撰文：莊勁菲
中國將於9月3日舉行抗戰勝利80周年閲兵（九二閱兵），中國外交部部長助理洪磊8月28日在記者招待會上表示，應中方邀請，日本前首相鳩山由紀夫將出席活動。但日本官房長官林芳正29日則回應稱，日本政府不知曉此事。
洪磊周四在新聞發布會上說：「近年來日本還大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑。」
鳩山由紀夫的兒子、國民民主黨眾議員鳩山紀一郎周四晚上在社交平台X（舊稱twitter）上表示：「我已經請父親取消出席。對日本國民而言，最重要的是汲取歷史教訓，同時以拒止力為核心，隨時做好最大的戰略準備。從這個角度來看，日本前首相沒有必要出席中國政府的抗戰勝利紀念活動。」
林芳正周五在記者會上被問及鳩山由紀夫將出席中國抗戰紀念活動一事，回應：「日本政府不知曉此事，不發表評論。」
至於中方稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、朝鮮領導人金正恩也將出席活動，林芳正表示將關注動向。
