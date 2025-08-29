佩通坦成泰國17年來第5位遭撤職總理　領袖寶座未來花落誰家？

泰國憲法法院8月29日下午作出裁決，裁定解除總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）職務。佩通坦成為泰國過去17年來第5位遭法院撤職的總理，泰國眾議院未來將要選出新總理，共有5位人選。



佩通坦成為泰國自2008年以來第5位遭法院撤職的總理，她也是他信家族中第3位無法完成任期的總理，她的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）2006年遭軍事政變推翻，她的姑姐、另一前總理英祿（Yingluck Shinawatra）則在2014年遭憲法法院撤職。

泰國法院2025年8月29日宣告解除總理佩通坦的職務後，佩通坦在曼谷會見傳媒（Reuters）

泰國眾議院未來需召開會議，選舉新總理，共有5位合資格被提名的人選，來自4個政黨，他們分別是：

• 執政為泰黨的猜卡森（Chaikasem Nitisiri），為泰黨已表明會提名他擔任總理。

77歲的猜卡森是律師出身，曾任總檢察長，2013年擔任司法部長。

為泰黨2025年8月表示會提名猜卡森（Chaikasem Nitisiri）擔任總理，圖為猜卡森，攝於2023年4月（Getty）

• 泰自豪黨的阿努廷（Anutin Charnvirakul），他本來擔任副總理及衞生部長，在佩通坦爆出通話風波後，泰自豪黨退出執政聯盟。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）2023年在泰國曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）舉行儀式歡迎中國赴泰國航班旅客（新華社）

• 聯泰建國黨的巴育（Prayuth Chan-ocha）、皮拉潘（Pirapan Salirathavibhaga），其中巴育曾任泰國總理，2023年宣告退出政壇。

皮拉潘則曾擔任泰國副總理與能源部長。

2023年5月14日泰國大選投票日，泰國時任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）離開位於曼谷的競選總部。（Reuters）

• 民主黨的林明利（Jurin Laksanawisit），他曾任副總理兼商務部長。

《曼谷郵報》指，預計他信會成為各黨派與其他權力者之間展開政治交易的核心人物，他會試圖讓為泰黨繼續掌管聯盟，但報道也引述分析師指，任何為泰黨組成的聯盟將可能是僅獲得微弱多數的聯合政府，在議會或遭反對派頻繁挑戰，他又指「任命新總理…… 將會很困難，而且可能需要相當長時間。」