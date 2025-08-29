莫迪上合峰會前夕先訪日本　料與石破茂討論加強科技領域合作

印度總理莫迪（Narendra Modi）出席上合組織峰會前夕，先在8月29日訪問日本兩天。日本傳媒報道，預計日揆石破茂會與莫迪討論加強在太空及科技等方面合作。



日本放送協會（NHK）報道，石破茂和莫迪會在29日舉行首腦會談，屆時雙方將促成兩國在未來5年有超過50萬人的人才交流，當中以科學及工程領域的高技能人才為重點，為日本經濟成長及振興地方作出貢獻。

報道提到，日印領袖亦會推動共同調查月球南極附近調查是否有水源，以及在開發人工智能（AI）、氫能利用及先進醫療領域等方面合作。

另外兩國領袖30日會到宮城縣一間半導體製造裝置企業的工場視察，冀加強半導體及重要物資的供應鏈。

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪華，出席在天津舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）峰會，這是否意味中印之間的關係將持續回暖？(Reuters)

時事通信社則提到，印度最近因為關稅等問題而與美國關係緊張，不過莫迪預計會與石破茂會談期間，強調由美日澳印組成的四方安全對話（Quad）仍屬重要。而印度本身奉行戰略自主外交，因此外界認為印度完全加入反美陣營的機會甚低。