特朗普擬單方面取消49億美元國會授權撥款　掀起財政權爭議

外媒8月29日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬單方面取消國會授權的49億美元（約381億港元）聯邦撥款，掀起關於國家支出控制權的爭議。



路透社報道，特朗普28日晚發布了一封致眾議院議長約翰遜（Mike Johson）的信中，前者在信中稱計劃暫停15個國際項目的撥款，其中包括一些由國際開發署（USAID）監管的項目。

美國憲法賦予國會撥款權，國會每年必須通過立法來為政府運營提供資金。如果白宮不想動用該資金，就必須向國會提出撤銷案並獲其批准。

白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）稱，特朗普無需國會批准，就可以凍結資金45天。然而，由於白宮擬在9月30日財政年度結束前夕才提出撤銷案，這樣國會就難以在45天期限內對該申請採取行動，資金將無法動用失效，使特朗普能事實上繞過國會取消撥款。

無黨派倡導組織「民主計劃」（Project Democracy）指出，上述策略自1983年以來從未被總統使用過。

一些共和黨人認為這是非法的舉動，共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）在7月的一次採訪中說：「財政大權在我們手中，我們必須認真對待。」但約翰遜等其他共和黨人，則表示支持任何形式的削減開支。

