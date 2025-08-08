特朗普要求展開新人口普查　非法移民將不被納入統計

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日表示，他已指示商務部進行新的人口普查，而該普查必須將非法移民排除在統計之外。



路透社及美媒7日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social發表上述言論，他表示：「（人口普查）必須以現代化的事實、數據作為依據。更重要的是，必須使用2024年總統大選結果以及當時取得的資料。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年8月7日表示，他已指示商務部進行新的人口普查，而該普查必須將非法移民排除在外。（網絡圖片）

美國憲法規定每10年進行人口普查，由隸屬商務部的人口普查局負責，目的是統計所有在美國居住的人口，而下一次人口普查原訂於2030年進行。

報道指，普查結果攸關國會席次分配以及聯邦政府為各州提供有關醫療、教育、住房、交通等項目的撥款。

2025年8月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）華盛頓特區白宮屋頂散步時向記者舉起雙手示意。（Reuters）

特朗普長期以來一直反對將非法移民納入人口普查之中，並在其第一任期簽署備忘錄，計劃將非法移民排除在普查之外。

該措施後來遭到法律挑戰，法院裁定只有國會才有權確定哪些人應被納入統計。時任總統拜登（Joe Biden）於2021年就職後，透過行政命令推翻了政策。