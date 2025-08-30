33歲移英中國男子認對6女犯下24宗性犯罪　含落藥強姦和偷拍裙底

據英國媒體報道，一名中國男子8月29日（周五）因犯下24宗性犯罪被定罪。33歲現居倫敦的Chao Xu承認向六名女性犯下24項罪名，包括強姦、指姦、性侵犯、故意注射毒品以及偷窺。



據英國廣播公司（BBC）報道，Chao Xu最初被指控在倫敦東南部格林威治的家中聚會後強姦一名女子，經警方調查後發現，他曾對其他女性犯下更多罪行。

Chao Xu已被還押候審，將於11月14日宣判。倫敦警方認為，Chao Xu是一名「作惡多端和有預謀」的性罪犯，相信有更多受害人，呼籲其他受害者挺身而出出庭指證。

據報道，今年6月，Chao Xu在家中舉辦一場社交活動，一名女子其後發現身體不適，Chao Xu詢問她是否願意留下來休息。隨後，他給這位女客人下藥，並多次強姦她。

2025年8月29日，一名移居英國的中國男子8月29日因犯下24宗性犯罪被定罪。33歲現居倫敦的Chao Xu承認向六名女性犯下24項罪名，包括強姦、指姦、性侵犯、故意注射毒品以及偷窺。圖為Chao Xu被拘留時拍下的照片。（倫敦警察廳）

倫敦警方發現，Chao Xu在家中多個地方藏有攝影機，包括空氣清新劑內和浴室內。

警方還在他的手機上發現數百張身份不明女性的私密照片和影片，據信這些照片和影片都是未經同意拍下的。警方認為，Chao Xu在過去多年來犯下更多罪行。

負責調查的桑德森（Lewis Sanderson）警探表示：「Chao Xu是一名精心策劃、犯案屢屢的性犯罪者，他使用卑鄙的手段——例如用藥物強姦、性侵犯以及在未經同意下拍攝私密照片，來傷害毫無戒心的女性。

報道指，中國公民Chao Xu自2013年起一直居住在英國，他承認在2022年2月至2025年6月期間犯下四宗強姦罪、八項手指插入強姦罪、四項性侵犯罪、四項偷窺罪、兩項故意注射藥物罪以及兩項偷拍裙底罪。

2025年8月29日，一名移居英國的中國男子8月29日因犯下24宗性犯罪被定罪。33歲現居倫敦的Chao Xu承認向六名女性犯下24項罪名，包括強姦、指姦、性侵犯、故意注射毒品以及偷窺。（倫敦警察廳）

法庭獲悉，關於偷拍裙底的指控，被告在工作場所和倫敦橋地鐵站使用攝影機。

英國皇家檢控署的克蘭（Suzanne Crane）表示，Chao Xu「故意向女性落藥，讓她們失去知覺，變得脆弱，從而能夠在她們不知情的情況下強姦和性侵她們。」

她補充指：「Chao Xu對女性構成嚴重的威脅，如果沒有勇敢站出來的受害者，他的犯罪行為很可能還會持續下去，不被發現。」

倫敦警察廳呼籲更多受害人出來指證Chao Xu。