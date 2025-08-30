日本政府將全面檢討移民政策　不排除設置接納人數上限

日本法務大臣鈴木馨祐在8月29日（周五）表示，鑑於移居日本的外籍人士數量迅速增長，政府將開始對其移民政策進行全面檢討，包括是否對接受移民人數設置上限。



據日本時報（Japan Times）報道，日本政府預計很快將成立一個新的工作小組，就外籍居民人數增加的影響進行調查，並將調查結果用於制定未來的移民政策。

報告指，主要關注點在於防止像其他七國集團發達國家一樣，出現外籍人士與日本公民之間的社會隔閡。報告稱，「如果出現摩擦超過可容忍程度的跡象，可能會考慮對入境的外籍人士人數設置上限。」

鈴木馨祐表示：「其他國家在（移民）融合問題上舉步維艱，在許多情況下導致社會隔閡或政治動盪。日本也必須及早做好準備。」

2024年7月3日，日本法務大臣鈴木馨祐。（網絡圖片）

鈴木馨祐指：「我們目前正面臨人口減少的局面，與此同時，外國居民的數量正在加速增長。隨着外國居民比例預計將達到10%，預測和分析日本未來將發展成何種社會和經濟，並重新審視我們對外國移民政策的基本方針至關重要。」

目前，外國居民僅佔日本總人口的2.82%，但預計到2070年，這一數字將達到10.8%。然而，出生率下降和外國移民數量的增加可能會加速這一進程。報告顯示，2024年日本的出生人數低於69萬人，這個數字本來預計要到2039年才會達到。

同時，近年來，來自外國的居民人數激增，自疫情結束以來每年增加30萬人，到2024年將突破35萬人。

鈴木馨祐補充道：「迄今為止，關於接收外國居民的必要性或限度，以及量化管理和制度調整的框架，幾乎沒有進行過戰略性辯論。這是我們關注的重點。」

29日發布的報告強調，日本正處於一個轉捩點，目前的臨時移民措施已不再足夠。

報告指出，在外國移民方面，需要討論的七個面向是：經濟成長、產業政策、勞動政策、稅收和社會保障、社區生活、公共安全和移民控制。

報告警告說，如果沒有「統一的長期政策」，外國居民數量的增加可能會對日本的日常生活產生重大影響，包括工資、工作條件、社會保障制度和公共安全。