上合峰會｜普京將晤莫迪 計劃12月訪問印度
撰文：王海
出版：更新：
美國媒體報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京將與印度總理莫迪（Narendra Modi）在上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）年度峰會期間舉行會晤，預料兩人將討論普京今年12月對印度進行訪問的計劃。
據美國廣播公司（ABC）報道，普京將於8月31日（周日）至9月3日（下周三）對中國進行為期四天的訪問，屆時他將出席上合組織峰會並在場邊舉行多場雙邊會談。
克里姆林宮表示，普京將在北京與中國國家主席習近平舉行深入會談，並出席紀念二戰結束80周年的盛大遊行。
烏沙科夫指，除了與莫迪會面外，普京9月1日（下週一）還將與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和伊朗總統佩澤什基揚（Masoud Pezeshkian）舉行雙邊會談。
烏沙科夫表示，普京與莫迪的會面將是今年的首次，但兩人「一直有保持多次的電話聯繫」。
據報道，莫迪去年曾兩次訪問俄羅斯，第一次是7月去莫斯科與普京會談，這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後莫迪首次出訪俄羅斯；第二次是10月去喀山出席金磚國家峰會。
報道指，在冷戰期間，俄羅斯與印度關係密切。而自俄烏戰爭爆發以來，新德里作為莫斯科重要貿易夥伴的重要性日益增強。
在美國及其盟友實施制裁後，導致俄羅斯無法向大部份西方國家出口石油後，印度成為俄羅斯石油的主要買家。對此，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）就印度採購俄羅斯石油實施制裁，對印度加徵的50%高額關稅已於8月27日正式生效。
