上合峰會｜普京將晤莫迪　計劃12月訪問印度

美國媒體報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京將與印度總理莫迪（Narendra Modi）在上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）年度峰會期間舉行會晤，預料兩人將討論普京今年12月對印度進行訪問的計劃。



據美國廣播公司（ABC）報道，普京將於8月31日（周日）至9月3日（下周三）對中國進行為期四天的訪問，屆時他將出席上合組織峰會並在場邊舉行多場雙邊會談。

克里姆林宮表示，普京將在北京與中國國家主席習近平舉行深入會談，並出席紀念二戰結​​束80周年的盛大遊行。

2024年10月23日，印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄羅斯喀山金磚國家峰會全體會議前參加合影儀式。（Reuters）

烏沙科夫指，除了與莫迪會面外，普京9月1日（下週一）還將與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和伊朗總統佩澤什基揚（Masoud Pezeshkian）舉行雙邊會談。

烏沙科夫表示，普京與莫迪的會面將是今年的首次，但兩人「一直有保持多次的電話聯繫」。

據報道，莫迪去年曾兩次訪問俄羅斯，第一次是7月去莫斯科與普京會談，這是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後莫迪首次出訪俄羅斯；第二次是10月去喀山出席金磚國家峰會。

2024年7月9日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在克里姆林宮與印度總理莫迪（Narendra Modi，左）舉行會面時握手。（Getty）

報道指，在冷戰期間，俄羅斯與印度關係密切。而自俄烏戰爭爆發以來，新德里作為莫斯科重要貿易夥伴的重要性日益增強。

在美國及其盟友實施制裁後，導致俄羅斯無法向大部份西方國家出口石油後，印度成為俄羅斯石油的主要買家。對此，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）就印度採購俄羅斯石油實施制裁，對印度加徵的50%高額關稅已於8月27日正式生效。