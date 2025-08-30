美國歐盟持續施壓下　西班牙取消涉華為設備公共光纖升級合約

正面臨美國和歐盟雙重壓力的西班牙，在最後一刻取消了一項使用中國廠商華為設備的公共光纖網絡升級合約。據路透社等29日報道，這份價值1000萬歐元（約9114萬港元）的合約，原本已於本周一（25日）獲得相關公共事業部門的批准，但西班牙數碼轉型部在最後時刻，以所謂「數碼戰略和戰略自主權的原因」介入干預，取消了這份合約。



據西班牙《世界報》介紹，在經過近一個月的「非公開談判」後，隸屬於西班牙數碼轉型部的公共實體「Red.es」，於周一批准向西班牙電信公司（Telefónica）授予這項為多家公共機構升級光纖網絡性能的合約，計劃在覆蓋西班牙全境、總長超1.6萬公里的公共光纖骨幹網絡中安裝華為新一代設備。

圖為2012年4月17日，鏡頭下華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

這一名為RedIRIS的基礎設施，主要為西班牙國家科研與教育網絡提供服務，連接西班牙境內500多所大學和研究中心。同時，該設施也被用於其他用途，例如為國防部部分服務提供支持等，近期國防部所屬軍事院校及教育中心也已接入網絡。

《世界報》獲得的一份官方文件顯示，「Red.es」此次招標的核心目的是「由西班牙電信公司供應、安裝並管理華為品牌的路由設備組件」，將RedIRIS的IP連接服務帶寬從100Gbps升級至400Gbps，以增強網絡安全性，並滿足超級計算、國防部服務等新需求。

報道稱，該合約是在公共機構與西班牙電信公司之間直接協商而非公開招標的情況下進行的。「Red.es」在新合約中明確要求西班牙電信公司使用華為設備，因為在2020年該網絡首次升級時，所採用的便是這家中國企業的技術設施，當時那份合約價值550萬歐元。

「Red.es」進一步解釋道，該合約之所以僅與西班牙電信公司進行獨家談判，未向其他競標者開放的原因在於，此次升級是2020年那份合約的延續。

2025年5月20日，西班牙電信公司（Telefonica）大樓。（Getty Images）

文件中寫道，「所有組件均需安裝在目前由西班牙電信公司供應的華為路由設備上。西班牙電信作為供應商，需對該合約負責，為所有華為設備提供質保、技術支持及維護服務。」

根據合約中的技術條款，此次升級計劃在5個月內於多個網絡接入點開展工作，涵蓋地點包括塞維利亞、馬德里、比斯開、馬略卡、薩拉戈薩與巴倫西亞。具體工作內容為供應、安裝、集成並管理華為路由器的硬件，以提升設備容量。合約技術規格文件也顯示，所需硬件標註為華為產品。

據路透社報道，西班牙電信公司的發言人拒絕對合約取消予以置評。數碼轉型部一名發言人則告訴《國家報》，合約取消時由於戰略變化，「政府將起草一份新合約，對RedIRIS網絡三分之一的設備進行更新換代，因為現有設備已接近其使用壽命。」

華為曾多次否認相關無端安全風險指控，強調其所有產品均嚴格遵守當地法律法規，以及適用的產品准入標準，在網絡安全方面保持着良好記錄。

圖為1月29日路透社製作的設計圖片。（Reuters）

《國家報》指出，從西班牙國內法規層面來看，這份採用華為新組件的網絡升級合約其實並不存在違規問題。因為與德國、瑞典、立陶宛等歐盟國家不同，西班牙並沒有出台任何所謂「高風險供應商」清單，以禁止政府或電信運營商採購中國供應商的設備。

相反，西班牙數碼轉型部還將華為納入其公共機構「5G安全運營中心」（SOC 5G），以負責監督並認證新一代5G移動通信系統、網絡及服務的安全性。該部門為此解釋稱，華為在SOC 5G中僅承擔諮詢角色，不擁有任何決策權，也無權訪問關鍵訊息。

而這種做法，顯然讓極力打壓中國供應商的歐盟和美國非常不快。長期以來，歐美以提升網絡安全水平為由，無故將華為、中興等中國通信企業列為所謂「高風險供應商」，敦促各國減少對其設備的依賴，甚至無端要求限制相關設備的使用。

中方已多次嚴正聲明，此為典型的有罪推定，中方對此堅決反對，並強烈敦促歐美遵守國際經貿規則，避免泛政治化泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。

圖為2023年7月15日，西班牙民眾在自行車道上騎着電動滑板車經過馬德里市中心。（Reuters）

港媒《南華早報》報道指出，截至2024年8月，在歐盟委員會的施壓下，其27個成員國中的11個遵循歐盟「5G網絡安全工具箱」建議，立法要求從網絡基礎設施中剝離所謂「高風險供應商」的設備，但華為等中企設備仍在歐洲電信網絡中佔有重要地位。

就在上個月，美國又對西班牙與華為新簽訂的一份錄音存儲設備合約橫加指責，「被害妄想症」發作，聲稱中方可能利用華為設備監聽西方國家。歐盟亦步亦趨，毫無根據地污衊稱華為帶來的風險「顯著高於其他電信供應商」。

所謂「安全擔憂」，實則心懷鬼胎。西班牙內政部已對此澄清表示，這項合作「不存在任何安全風險」。其特別指出，這份合約「經獨立認證機構核實驗證」，符合西班牙公共部門電子設備的使用管理規定。

一些西班牙官員私下裏還強調，歐洲依賴美國技術所潛藏的風險，實則大於對中國設備的依賴。尤其自特朗普重返白宮以來，這種擔憂愈發強烈。眼下，西班牙桑切斯政府還因軍費開支、關稅訛詐等分歧，與特朗普政府關係緊張。

圖為2025年3月29日，住在西班牙的美國人抗議美國總統特朗普（Donald Trump）的政策。（Reuters）

就美方干涉華為在西班牙正常業務，7月21日，中國駐西班牙大使館發言人表示，這是典型的霸凌行徑。一段時期以來，美方在全球範圍抹黑、限止和打擊特定中國企業，已經成為赤裸裸的反華政治操弄。此次針對華為產品的攻擊，正是美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，對中國企業進行惡意封鎖打壓的又一例證。美方從來就沒有拿出有說服力的證據。中方對此表示強烈反對並將堅決捍衛中國企業合法、正當權益。

中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作。華為在西市場銷售所有產品均完全符合西法律法規以及適用的產品准入標準和範圍。有關產品無法從外部訪問數據，是安全的。其中存儲的所有訊息由用戶獨家控制。我們希望美方尊重科學和常識，不要信口雌黃。

中西雙方在相互尊重、平等互利的基礎上開展經貿合作，不應受到任何第三方的干預和限制。中方充分相信西作為法治國家，根據市場公開透明原則和現行法律，為中國企業在當地正常經營合作提供公正、公平、非歧視的營商環境。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

