烏克蘭前議長遭槍殺　警方搜捕在逃槍手　未知是否與俄烏戰爭有關

烏克蘭前國會議長Andriy Parubiy於8月30日在西部城市Lviv被槍殺，警方目前正搜捕在逃槍手。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日在社交媒體證實死訊，強調當局正全力緝兇。烏克蘭政府沒有表明這宗謀殺案是否與俄烏戰爭有直接關聯。



路透社30日報道，烏克蘭總檢察長辦公室稱，槍手當時向Andriy Parubiy連開數槍，導致後者當場死亡。當地警方稱，他們當日中午時份接獲有關槍擊案的通報，槍手犯案逃逸，當局已展開追捕行動。

2019年5月22日，時任烏克蘭國會議長Andriy Parubiy在國會會議上發表講話。（Reuters）

澤連斯基其後在社交媒體X發文，他已聽取案件的初步情況，並向Andriy Parubiy的家人表示慰問。

Andriy Parubiy曾於2014年2月至8月期間出任烏克蘭國家安全及國防委員會（National Security and Defense Council of Ukraine）負責人，當時正值烏克蘭東部爆發衝突以及俄羅斯佔領克里米亞（Crimea）；他後來於2016年4月至2019年8月間擔任國會議長。

2025年8月30日，烏克蘭西部城市Lviv，烏克蘭前國會議長Andriy Parubiy被槍殺後，一名警員在事發現場執勤。（Reuters）

截至目前為止，烏克蘭執法機構尚未披露有關槍手的身份或犯案動機。