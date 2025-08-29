Politico：歐洲領導人考慮在俄烏之間建立40公里緩衝區

據美國媒體Politico 8月28日報道，多名歐洲官員透露，為推動烏克蘭和俄羅斯達成和平協議，歐洲領導人正考慮在俄烏前線之間設立40公里的緩衝區。歐洲國家還在討論部署「維和部隊」的問題，但目前沒有國家作出任何承諾。



五名歐洲外交官稱，緩衝區設想是歐洲軍事與外交界為結束俄烏衝突而提出的多項方案之一，歐洲官員對緩衝區的範圍還存在一定分歧。由於方案可能附帶領土方面的讓步，尚不清楚烏克蘭政府是否會接受該方案。

美國似乎還沒有參與緩衝區方案的討論。一名歐洲官員透露，北約25日舉行了國防部長視頻會議，與會者包括美國參謀長聯席會議主席凱恩（John Daniel Caine）和北約盟軍最高司令兼美國歐洲司令部司令格林克維奇（Gen. Alexus G. Grynkewich），但這次會議沒有討論建立緩衝區的提議。

報道稱，歐洲考慮封鎖烏克蘭境內一部分領土，迫使其實現「脆弱的和平」，表明歐洲迫切希望結束這場已持續三年半的衝突。不過，土地的分割具有深遠的歷史意義，因此歐洲外交官傾向於將緩衝區方案類比為冷戰時期德國的東西分裂。

俄羅斯此前也提出過緩衝區的設想，俄羅斯總統普京及俄官員曾表示，俄方正尋求在俄烏邊境建立緩衝區，但沒有披露相關提議的具體細節。

歐洲國家同時還在討論「維和部隊」的問題，歐洲官員稱，各國正考慮在烏克蘭部署4,000至60,000名士兵，但還沒有國家作出任何承諾。兩名歐洲外交官披露，如果緩衝區方案得到落實，「維和部隊」將承擔雙重任務：在非軍事區巡邏，同時訓練烏克蘭軍隊。

根據這些官員的說法，法國和英國軍隊可能構成「維和部隊」的核心，兩國正在遊說其他盟友提供軍事資產。不過，歐洲國家對「維和部隊」的看法各不相同，愛沙尼亞傾向於派遣部分部隊，波蘭和德國則明確表示無意派兵。

圖為2025年8月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）與到訪基輔的加拿大總理卡尼（Mark Carney）會見記者。（Reuters）

Politico指出，鄰近俄羅斯的歐洲國家普遍擔心，部署地面部隊的做法可能導致北約的防禦能力。波蘭等北約東部國家認為，如果將更多兵力調往烏克蘭，本國將更容易遭受攻擊。

一名歐洲官員表示，現在北約國家都在等待關鍵細節，包括北約部隊的交戰規則、如何應對升級局勢的行動，以及如果俄羅斯反對北約在緩衝區部署部隊，是否需要第三國部隊在該地區巡邏。這名官員補充說：「每個國家都在儘快推動安全保障，以免特朗普改變主意，不再推動普京通過談判解決」。

美國政府已排除了派遣美軍的可能性，美國總統特朗普（Donald Trump）此前強調，美國不會向烏克蘭派出地面部隊，將通過其他方式確保烏克蘭受到保護。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭和美國代表團8月29日將於美國紐約會面，與美方討論對烏克蘭安全保障的軍事、政治和經濟等內容。(Reuters)

報道稱，北約成員國正在與美國討論提供衛星情報和空中支援的事宜，但預計美國不會有更多投入。五角大樓官員已告知歐洲國家，美國在烏克蘭安全保障中僅會發揮「最低限度的作用」。

歐洲官員認為，美國可能是唯一有足夠衛星資源來監督俄羅斯遵守停火協議的北約國家，「各國都在等待五角大樓領導人說明他們願意投入多少資源，他們則讓歐洲人先亮出底牌，這有點像一場舞蹈」。

對於歐洲討論的「維和部隊」問題，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）8月27日表示，俄方不會接受北約國家在烏克蘭部署軍隊。佩斯科夫說：「並不存在所謂『歐洲軍隊』，只有各個國家的軍隊，這些國家中的大多數都是北約成員國。北約軍事設施的擴張是導致衝突的根本原因之一。因此，我們對這些討論持負面態度。」