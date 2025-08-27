特朗普警告普京若再不同意停火　考慮對俄羅斯實施新制裁

路透社報導，美國總統特朗普（Donald Trump）8月26 日表示，假如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）仍然不同意結束烏克蘭戰爭，他準備對俄羅斯實施新的經濟制裁。他強調選擇經濟方面的制裁，「因為我們不要捲入一場世界大戰」。



報導指，特朗普周二在內閣會議上被記者問到普京拒絕結束俄烏戰爭會否面臨後果，他回答說：「我在考慮非常非常嚴厲的行動，但我更希望看到戰爭結束。」

特朗普說：「這將不會是一場世界大戰，這將是一場經濟戰。經濟戰是糟糕的，對俄羅斯來說是糟糕的，我不希望發生這種情況。」他補充說，「澤連斯基也並非完全無辜。」

特朗普又說，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）並非完全無辜，他願意採取對俄或烏克蘭來說、成本高昂的強硬關稅措施來實現和平。

特朗普正尋求烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與普京進行一對一會談，澤連斯基原則上同意這樣的安排，惟普京並未同意，克里姆林宮日前亦暗示目前無此計畫。