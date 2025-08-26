23歲烏克蘭女逃離俄烏戰火赴美展開新生活　不幸遭流浪漢亂刀殘殺

烏克蘭裔一名23歲女子成功逃離戰火，移民到美國北卡羅來納州生活，近來走在街上時卻突然遭到一名男子攻擊，身中多刀身亡。



警方後來逮捕凶嫌，發現身為遊民的他曾是一名職業罪犯，身上背負多項前科。

事件22日晚上9時55分發生在北卡州夏洛特市南區的East/West Boulevard輕軌站，23歲女子伊琳娜（Iryna Zarutska）被人發現陳屍在輕軌站，身上多處有嚴重刀傷。

親友在募款網站GoFundMe上表示，伊琳娜來自烏克蘭，為了躲避戰爭最近才抵達美國，希望能在當地展開新生活，沒想到年輕的生命就這樣驟然結束，親友舉辦活動，希望大家能夠幫助他們度過這段艱難時光。

警方後來將34歲凶嫌布朗（Decarlos Brown Jr.）逮捕，發現他過往曾有竊盜重罪、使用危險武器搶劫等前科並且多次入獄，目前是遊民的他，事發時也受了輕傷，送醫治療後已經沒有大礙，被指控一級謀殺罪。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】