特朗普讚李在明墨水筆　韓國手工品牌訂單激增　筆芯製造商也沾光

韓國總統李在明訪問美國期間，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看上李在明用來簽名的一支韓國製造墨水筆，李在明順勢把筆送給特朗普。事後，這支筆的製造商、韓國品牌Zenyle訂單瞬間暴增，數量之多的程度讓CEO都感到震驚。



李在明周一（25日）抵達美國白宮西翼，在特朗普的陪同下簽署留言簿。他使用一支筆桿略顯粗厚、帶有棕色光澤的鋼筆書寫留言後，特朗普稱讚道：「這是一支好筆。」

特朗普之後拿起李在明放在留言簿旁的鋼筆，稱讚鋼筆「不錯」，稱自己很喜歡它，追問道：「這是你的筆嗎？要帶回去嗎？」

李在明笑着回應特朗普，雙手抬起做出「請收下」的手勢，他還補充稱，這支筆對特朗普那種非常獨特、難度很高的簽名會很有用。

除了即席割愛的名筆，李在明更準備了一艘金龜船擺設給特朗普作禮物。

得到2名總統「加持」而聲名大噪的Zenyle墨水筆標榜由職人手工打造，筆身使用如紅木或橄欖木等木頭材質，並使用如棕櫚蠟等天然材料。

李在明的筆上頭刻有太極和鳳凰的圖案，太極是韓國國旗的圖案，鳳凰則是韓國總統的象徵。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

Zenyle產品價格多樣，從8萬到10萬韓圜（約446至557港元）甚至以上皆有。Zenyle負責人稱，總統所使用的產品與現有銷售品不同，從7月初接到聯絡後直到8月中旬才製作完成，難以具體說明所使用的材料。

韓媒News1報道，這支墨水筆的筆芯是把市面上販售的Monami Name Pen打磨後裝入。Monami是韓國最大文具及筆類製造商，這支墨水筆被特朗普看上後，連帶Monami股價周二大漲29.92%。