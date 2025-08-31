印尼示威｜財長等人住所遭洗劫　總統：國會同意取消議員部分津貼

印尼示威活動越演越烈，當地媒體報道，財長和數名議員的住所被示威者盯上，屋內部分物品被劫走。此次印尼爆發的示威聚焦於民眾低薪、議員開支等問題，抗爭者指稅收和通貨膨脹使許多人的生活陷入困境，然而580名印尼國會議員除薪水外，每月還領取5000萬印尼盾（近2.4萬港元）的住屋補貼，導致民怨爆發。總統普拉博沃（Prabowo Subianto）8月31日表示，議會已同意取消議員部分津貼。



根據印尼《羅盤報》報道，示威者於周日（8月31日）凌晨，闖入財長慕燕妮位於雅加達附近地區的住家，但被武裝部隊人員擊退。另據印尼新聞網站Detik報道，印尼議員沙赫羅尼和其他兩名議員的住所，有部分物品被人奪走。印尼財政部尚未對此置評。

印尼示威者2025年8月29日在雅加達示威，有人舉起國旗，也有人舉起象徵這次示威的「海賊王」旗幟（左方）（Reuters）

雅加達民眾上周一（25日）在印尼人民代表會議（即下議院）外聚集，要求與議員對話，表達他們反對議員每月獲得5000萬印尼盾的住房津貼，這相當於雅加達最低薪層月入的10倍。

一名私召電單車騎士周四被鎮暴車意外撞死後，印尼民眾示威從首都雅加達蔓延至多個省市，南蘇拉威西省府望加錫的議會大樓星期五（29日）遭抗議民眾縱火，造成至少三人死亡，其他幾個省市議會也遭破壞。

普拉博沃周六及日兩度表示已下令軍警採取果斷行動，遏制示威群眾肆意破壞公物的脫序行為，同時取消訪華出席上合峰會等行程。

2025年8月30日，印尼雅加達一個巴士站在示威期間遭人縱火致焚毀（REUTERS）

GAMA資產管理公司投資組合經理人德梅洛告訴彭博社，印尼的局勢「確實非常令人擔憂」。「我們預計，隨着市場重新評估政治風險和政策連續性，這將加劇印尼盾及印尼整體資產的波動性。」

為了平息風波，印尼鬥爭派民主黨以及總統普拉博沃所屬的大印尼運動黨（Gerindra）周末分別發表聲明，承諾取消或重新審查引發爭議的議員住房津貼等福利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

