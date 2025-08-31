不滿特朗普介入芝加哥治安 市長簽令禁執法人員戴口罩或喬裝
撰文：官祿倡
出版：更新：
芝加哥民主黨籍市長約翰遜（Brandon Johnson）8月30日簽署行政命令，指示市警不須與任何部署到當地的國民警衛隊士兵或聯邦執法人員合作完成任務，還禁止他們在執法時佩戴口罩、使用隨身攝影機和喬裝，並且需要在履職時展示姓名、職員編號等資料，旨在讓公眾能夠辨認執法者的身份。
約翰遜指出，禁令旨在為市政府工作人員和所有芝加哥居民提供真實、清晰的指引，好保護芝加哥居民的憲法權利，他又表示會採取一切合法手段抵抗聯邦政府的單方面部署。
約翰遜批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）做法越過憲法規定的界限，尋求在親民主黨的州份擴大聯邦政府的影響力來打擊政敵。
主張反對非法移民的特朗普8月22日揚言將調動聯邦部門「整頓」芝加哥治安和市容，而芝加哥有大量移民定居。美媒引述消息官員指，可能最快在9月5日執行，預料行動持續約30日。
