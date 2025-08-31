WSJ：白宮冀國會授權恢復「戰爭部」舊稱　並將防長改為戰爭部長

《華爾街日報》8月30日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正計劃將「國防部（Department of Defense）」更名為「戰爭部（Department of War）」。此舉是響應特朗普重啟該舊稱的倡議，該名稱上次使用是在1947年。一位白宮官員表示，更名過程可以透過國會法案來實現，但白宮正在考慮運其他途徑來實現這項改變。



據一位前官員透露，五角大樓早在特朗普第二任期初期，便開始擬定立法提案以進行更名。該官員表示，其中一項構想是請求國會授權在國家緊急狀態期間恢復舊稱，同時將該部門最高文職官員的職稱改回「戰爭部長」。

特朗普8月25日在白宮表示，「戰爭部」這個舊稱聽起來更有力。「我們想要防禦，但我們也想要進攻。作為戰爭部時我們贏得了一切，我認為我們必須回到那個狀態。」

自上任以來，特朗普多次提出將國防部改名為「戰爭部」的想法。 今年4月，在橢圓形辦公室的活動中，他表示國防部長過去被稱為戰爭部長。 今年6月，在海牙舉行的北約（NATO）峰會上，特朗普再次提出恢復這一頭銜的想法。 「以前它叫戰爭部長，」「也許我們得開始考慮換個稱呼了。」