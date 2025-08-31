「特朗普死了」消息瘋傳　左手新瘀青惹猜疑　本尊現身打破謠言

79歲的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，X平台甚至謠傳「特朗普死了」。



8月30日特朗普與孫子一同現身白宮，打破網路盛傳的謠言。

特朗普日前手上出現新的瘀青，引起外界對他健康的關注。圖為他在2025年8月30日現身白宮。（路透社）

特朗普於8月30日在謠傳滿天飛的情況下首度現身，等於是直接打破「死亡」傳言，他與18歲孫女和12歲孫子同時出現在白宮草坪，準備進行高爾夫行程。

綜合外媒報道，特朗普的健康狀況引起外界關注，且前幾天都沒露面，因此網路上出現許多猜測，X平台謠傳的兩個話題「特朗普已死」（Trump Is Dead）和「特朗普在哪裡？」（Where Is Trump?）更引發網友討論。

此外，美國副總統萬斯（JD Vance）曾接受媒體訪問時稱，特朗普歷經兩次暗殺，悲劇不是不可能發生，若不幸有重大變故，過去200天副總統的實戰經驗，已為他擔任總統職責做了充分準備。但萬斯也提到特朗普的身體狀況良好，能完成任期並繼續替美國人民貢獻。

事實上，針對特朗普手上出現瘀青的問題，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）曾回應表示：

特朗普總統是人民的總統，他每天與美國人民握手的次數比歷史上任何一位總統都多，他的承諾始終如一，每天都在證明這一點。

特朗普先前右手就曾出現瘀青，當時他的醫生、海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）曾解釋：

（瘀青）與頻繁握手和服用阿士匹靈導致的輕微軟組織刺激有關，這是標準心血管預防方案的一部分。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】