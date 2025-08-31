上合峰會｜習近平晤莫迪：中印關係不應由邊界問題定義｜有片

中國國家主席習近平8月31日在天津會晤來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi），習近平指中印關係自去年在喀山舉行的金磚國家峰會後回暖，強調中印做睦鄰友好、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。莫迪就表示，印方和中方特別代表已就邊境管理問題達成協議。



習近平在去年的金磚國家峰會上與莫迪會晤，莫迪在今次會晤中回憶指，兩國領導人一同為雙邊關係指明方向，還在邊境「脫離接觸」後，兩國之間形成和平穩定的氛圍，他還強調兩國將恢復直航。

中國與印度在2020年因邊境發生流血衝突關係緊張，航班還停飛5年，不過近年通過外交積極斡旋，中印關係回暖，今次是莫迪時隔7年再度訪華。

習近平指出，今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

他認為首先要加強戰略溝通，加深彼此互信。只要把握雙方是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠。二要擴大交往合作，實現互利共贏。中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、相互促進、相互成就。三要照顧彼此關切，堅持和睦相處。

習近平稱中印兩國老一輩領導人70多年前倡導的和平共處五項原則，需要珍視和弘揚。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。四要加強多邊協作，維護共同利益。