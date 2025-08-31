馬克龍致函以色列：承認「巴勒斯坦國」源於對加沙人道災難的憤慨

法國早前7月24日宣布，將在9月聯合國大會正式承認「巴勒斯坦國」，英國、加拿大、澳洲緊隨其後，亦稱同樣計劃將在9月作出承認。法國帶領的西方承認「巴勒斯坦國」舉動，激怒了美國和以色列，兩國均指責法國在加劇反猶太主義，並鼓舞極端份子。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則在上週去信以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），稱「我們致力於讓巴勒斯坦人民擁有自己的國家，此決心源於我們的信念——持久和平對以色列的安全至關重要。」



美媒報道，馬克龍在信中亦稱，法國的外交努力「源於我們對加沙地區駭人聽聞的人道主義災難的憤慨，這場災難毫無正當理由可言」。據加沙衛生部稱，自2023年10月以巴衝突爆發以來，巴勒斯坦人的死亡人數已超過6.3萬。

2025年4月8日，埃及阿里什（Arish）的埃及紅新月會倉庫，法國總統馬克龍在向加沙地區運送人道援助物資前發表演說。（Reuters）

內塔尼亞胡此前指責馬克龍承認巴勒斯坦國，是在「煽動」反猶太主義。美國駐法大使查理斯庫什納（Charles Kushner）8月24日亦致函稱，「承認巴勒斯坦國會助長極端分子的氣焰，加劇暴力，並危及法國猶太人的生命。」

圖為2025年4月7日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在埃及舉行三方峰會，討論加沙局勢。（Reuters）

地緣政治專家Pascal Boniface向美媒表示，部分兩國方案的支持者對領導人決定等到9月才正式承認巴勒斯坦國表示失望，因為他們「擔心屆時加沙已淪為更慘烈的墓地」。