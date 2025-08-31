哈佛民調：美國Z世代60%支持哈馬斯　以色列支持率隨年齡增長上升

本週發布的哈佛-哈里斯（Harvard-Harris）民調發現，對於持續的以巴衝突，60%的美國Z世代年輕人表示支持哈馬斯（Hamas）而非以色列。而調查結果顯示出的整體趨勢為：隨着年齡的增長，對哈馬斯的支持率下降，對以色列的支持率上升。此外，在所有年齡層中，共有74%的受訪者表示支持以色列，而26%支持哈馬斯。



《紐約郵報》（New York Post）報道，除不同年齡層對以色列和哈馬斯支持存在分歧外，不同黨派亦存在分歧：67%的民主黨人選擇支持以色列，而非哈馬斯，而高達82%的共和黨人則表示支持以色列。

2025年8月28日，以色列軍方對加沙城（Gaza City）發動軍事行動後，當地某處發生爆炸，並升起濃煙。（Reuters）

此外，民調顯示，58%的美國人認為以色列只應在哈馬斯永久撤離加沙的前提下，才同意人質交換協議。該項線上調查於8月20日至21日對2025名美國登記選民進行。

2025年8月28日， 位於加沙城的巴勒斯坦人正等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

哈馬斯近期同意一項「部分停火協議」，表示願意釋放50名剩餘人質的一半以上，以換取為期60天的停火。然而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前拒絕這項協議，稱哈馬斯必須同意以色列的所有要求才能結束戰爭，其中包括哈馬斯徹底撤離加沙的要求。