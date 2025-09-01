紐約前市長朱利亞尼車禍送院 脊椎骨折多處損傷
撰文：蕭通
美國紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）於8月30日晚因車禍送院，其發言人指他在新罕布夏州（State of New Hampshire）出事，造成脊椎骨折，還有左臂、小腿等其他多處損傷。
發言人稱，朱利亞尼在新罕布夏州城市曼徹斯特（Manchester）附近遭遇車禍，其租用的私家車在公路上，從後被其他車高速撞上。該聲明又提到，在車禍發生前不久，朱利亞尼曾幫助一名在攔路求助的家暴受害者，他為對方致電報警。不過，聲明未說明兩件事件有否關聯。
聲明指出，81歲的朱利亞尼現仍留院，精神狀態良好，預計幾天後就能出院。
朱利亞尼從1994年起出任紐約市長，直至2001年。他於2008年競選美國總統失利，後來成為特朗普2016年競選總統的顧問之一。2018年，他加入特朗普的私人法律團隊，並一直留任至2020年大選，並在選後參與試圖推翻大選結果的行動。
