特朗普否認健康疑雲：從未感覺如此良好　指華盛頓特區「零犯罪」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日被發現手上出現新的瘀青，引發外界擔憂他的身體狀況，社交平台X一度謠傳「特朗普死了」（Trump Is Dead）。但他本人8月30日仍與孫女一同現身白宮，31日還發Truth Social貼文，表示自己「這輩子從未感覺如此良好」，並稱華盛頓特區已是「無犯罪區」。



特朗普周日在Truth Social上寫道:「我這輩子從未感覺如此良好。另外，華盛頓特區已是無犯罪區（DC IS A CRIME FREE ZONE）！」

《紐約郵報》報道，特朗普在維珍尼亞州的度假村打高爾夫球，度過了一個相對平靜的周末後，又開始發Truth Social貼文。

報道指出，特朗普此前連續幾天沒有公開露面後，社群媒體上就充斥著關於他健康狀況的各種猜測。白宮周五公佈的一份空白日程表進一步加劇了謠言，「特朗普死了」的話題很快在X上流行起來。

特朗普8月曾下令聯邦政府接管首都華盛頓特區警力，報道指出，當地暴力犯罪較去年同期下降了45%，犯罪率整體下降了15%。就連讓民主黨籍華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）都不得不承認，該市治安狀況有所改善。

鮑澤上周三在新聞發布會上表示：「我們非常感謝警員的增援，這增強了大都會警局在這個城市的執法能力。」