特朗普揚言介入芝加哥治安　市長指示警方不須配合聯邦執法部門

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月22日揚言將調動聯邦部門「整頓」芝加哥治安和市容後，芝加哥民主黨籍市長約翰遜（Brandon Johnson）30日簽署行政命令，指示市警不須與任何部署到當地的國民警衛隊士兵或聯邦執法人員合作。



路透社報道，約翰遜簽署的行政命令是為了應對聯邦政府接管地方治安管理的可能性作準備，其中提及市警屆時將繼續執行州和地方法律，但不會協助聯邦官員進行任何巡邏、逮捕或其他執法行動。

美國聯邦政府接管華盛頓特區的警務後，總統特朗普（Donald Trump）2025年8月21日到訪位當地的警方行動設施，向多個機構的執法人員發表即興演講。（Reuters）

行政命令還提到，芝加哥警察必須穿官方警服、須遵守配戴隨身攝影機程序、不要戴面具，以突顯市警的身份，與其他聯邦人員作出明顯的區分。

約翰遜在簽署命令時告訴記者，該命令旨在為市政府工作人員和所有芝加哥居民提供真實、清晰的指引，以指導他們如何反抗「暴政」。

約翰遜在行政命令中強調：「未經當地政府同意在芝加哥部署聯邦部隊將破壞民主規範，侵犯地方權利，威脅公民自由，且有可能加劇暴力而不是維護和平。」

2025年3月5日，美國華盛頓特區，芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）出席眾議院監督與問責委員會聽證會。（Reuters）

聯邦政府早前介入華盛頓特區的警務，特朗普於22日向記者表示，芝加哥一片混亂，如果準備好，聯邦政府就會「協助」該市改善治安。