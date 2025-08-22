特朗普接管華盛頓警力後首「出巡」　帶漢堡Pizza慰勞軍警｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月21日稍早預告，自己將與華盛頓特區警員和進駐首都的國民警衛隊士兵一起巡邏華府街頭。他其後現身位於華盛頓的警方行動設施，向多個機構的執法人員發表即興演講，並帶來漢堡及披薩慰勞現場眾人。



路透社及美媒報道，特朗普21日上午受訪時表示，他預計當晚會與華盛頓的軍警一起巡邏，並稱讚國民警衛隊士兵的表現非常好。

他同日稍後訪問美國公園警察一處行動設施，並表示他接管華盛頓特區警力僅數日，就已使這座城市變得安全。他還就首都的規劃作出多項承諾，指他將向國會申請資金，用於修復道路、清理牆壁上的塗鴉及改善公園草坪。

特朗普其後還為現場的執法人員和國民警衛隊士兵送上了當地連鎖店Wiseguy的披薩和白宮食堂的漢堡包。

美國副總統萬斯（JD Vance）20日也曾赴華盛頓特區的火車站派漢堡包慰問執勤的軍警，更一度批評現場大喊大叫的示威者舉止瘋狂。